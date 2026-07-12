Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla, Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temeli atıldı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) finansman desteği ve İller Bankası'nın (İLBANK) koordinesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Tömük ve Arpaçbahşiş'te yaşayan binlerce yurttaş modern atıksu altyapısına kavuşacak. Proje, çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlayacak.

Törene Başkan Seçer'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, İller Bankası Bölge Müdürü Ünal Esen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Seçer'e, Arpaçbahşiş Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Açıkyörük ve Tömük Mahalle Muhtarı Osman Ülker tarafından çiçek takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Tömük Kadın Atölyesi'nden kursiyerler ise Mersin'in kültürel motiflerinden oluşan tablo ve el emeği ürünler hediye etti.

SEÇER, 'MEGA YAZ' PROJELERİNİ ANLATTI

Temel atma töreninde konuşan Seçer, yaz döneminde Mersin genelinde çok sayıda yatırımın art arda hayata geçirileceğini belirtti. Seçer, 'Mega Yaz' adıyla başlattıkları konsept kapsamında, 15 vizyon projeyi hayata geçirerek, temel atma ve açılış törenlerinin yoğun şekilde devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında, kısa süre önce 'Tarsus Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attıklarını hatırlatan Başkan Seçer, seçim öncesinde sözünü verdikleri 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin ilk etabının da önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Mezitli'de 'Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin de kısa süre içerisinde atılacağını belirten Seçer, yatırımların Mersin'in tüm ilçelerinde sürdüğünü dile getirdi.

Törene Mersin'in farklı ilçelerinin yanı sıra; Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen yurttaşların da katıldığını ifade eden Seçer, yaz aylarında Mersin'in önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye'nin dört bir yanından, her bir metrekaresi cennet ülkemin, her biri birbirinden güzel insanları, hoş geldiniz' dedi.