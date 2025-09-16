Batman Sason Kaymakamı Furkan Başar, köy buluşmaları çerçevesinde Alagöz köyünü ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Başar, sorunlar için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, başlattığı köy buluşmaları kapsamında Alagöz köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Başar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Devlet olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurgulayan Başar, sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ziyarette Kaymakam Başar’a, Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Şeker ile kurum amirleri eşlik etti.