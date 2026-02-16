Batman'da Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde Bekirhan Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim, Eğitim Hemşiresi Çağla Konak tarafından verildi.

Programda, ergenlik dönemindeki bedensel ve duygusal değişimler, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve doğru yaşam alışkanlıkları konularında öğrencilere bilgi aktarıldı. Eğitimde öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, sağlıklı bir geleceğin bilinçli gençlerle mümkün olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin imkânlar ölçüsünde diğer okullarda da sürdürüleceğini ifade etti. Yetkililer, sağlıklı nesillerin yetişmesi için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.