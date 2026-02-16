Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen OGM Materyal CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Platformu, erişime açıldı. Platform, derslerde beceri odaklı ve derinlemesine öğrenmeyi desteklemek amacıyla tasarlandı.

ANKARA (İGFA) - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen platform; harita okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, mekânsal analiz ve karar verme becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Öğrenme süreçlerini veriye dayalı analizlerle destekleyen sistem, öğretmenlere derslerini zenginleştirecek dijital materyaller sunarken öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmesine imkân tanıyor.

Platform üzerinden Türkiye ve dünya haritaları üzerinde farklı veri katmanlarıyla analiz yapılabiliyor. Nokta, alan ve çember verileri eklenerek katman oluşturulabiliyor; ölçüm araçları sayesinde uzunluk ve alan hesaplamaları gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ısı haritası ve nokta kümeleri gibi araçlarla mekânsal analizler yapılabiliyor, sayısal veriler harita üzerine aktarılarak yeni haritalar üretilebiliyor.

Yerli ve millî harita altyapısı üzerine kurgulanan sistem, harita gösterimlerinde Harita Genel Müdürlüğü altlık haritalarından yararlanacak şekilde tasarlandı.

REHBER VİDEOLARLA KULLANIM KOLAYLIĞI

Platformun tüm özelliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanan 'Nasıl Kullanılır?' rehber videoları da sisteme eklendi. Kullanıcılar, bu içerikler sayesinde modüllerin işleyişini adım adım öğrenebiliyor. Videolar, ilk kullanım anından itibaren yol gösterici nitelik taşıyarak coğrafi bilgi sistemlerine yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor.

HİKÂYE HARİTASI VE MOBİL ERİŞİM

Sistemin 'Hikâye Haritası' alanına öğretmenler MEBBİS, öğrenciler ise EBA şifreleri ile giriş yapabiliyor. Kullanıcılar hikâye haritası, rota haritası ve zaman çizelgesi oluşturabiliyor; çalışmalarını kaydedip düzenleyebiliyor.

'OGM Materyal CBS Platformu'na erişmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ