İzmir Bornova Belediyesi, düzenlediği mutfak atölyeleriyle katılımcılara pastacılık ve makarna yapımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler sunuyor.

İZMİR (İGFA) - 23 Nisan'a özel olarak düzenlenecek kurabiye süsleme atölyesi ise çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim yaşatacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu etkinliklerle üretken ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bornova Belediyesi, Nisan ayı boyunca düzenlediği mutfak atölyeleriyle hem yetişkinlere hem de çocuklara keyifli ve öğretici deneyimler sunuyor.

Uygulamalı eğitimlerle katılımcılar mutfakta yeni beceriler kazanırken, çocuklar için hazırlanan özel etkinlikler de dikkat çekiyor.

MUTFAKTA USTALIĞA İLK ADIM

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen 'Temel Pastacılık Eğitimi', katılımcılara pastacılığın temel inceliklerini öğrenme fırsatı sunuyor.

Eğitim kapsamında şeker hamuru figür yapımı, pandispanya hazırlama, krema yapımı, sıvama ve süsleme teknikleri öğretiliyor. Nisan ayı boyunca Pazartesi ve Salı günleri düzenlenen program, sabah ve öğle gruplarıyla dört hafta sürüyor.

2 Nisan'da başlayan 'Makarna Yapım Teknikleri' günlük workshopları ise 17 Nisan'a kadar devam ediyor. Katılımcılar bu atölyede özellikle fettuccine alfredo yapımını uygulamalı olarak deneyimleyerek mutfak becerilerini geliştiriyor.

23 NİSAN'A ÖZEL: MİNİK ŞEFLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22 Nisan Çarşamba günü 'Kurabiye Süsleme Atölyesi' düzenleyecek. Mutfak Atölyesi'nde gün boyu sürecek etkinlikte çocuklar, kendi kurabiyelerini tasarlayıp süsleyerek hem eğlenecek hem de üretmenin keyfini yaşayacak.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: 'ÜRETEN VE MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen atölyelerin önemine dikkat çekerek, 'Mutfak atölyelerimizle hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yeni beceriler kazanmasını sağlıyoruz. Özellikle çocuklarımız için hazırladığımız etkinliklerle onların yaratıcılığını destekliyor, üretmenin mutluluğunu yaşamalarına katkı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.