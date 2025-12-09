İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi basma atölyesi geleneğini canlandıran proje ile kadınların üretime katılmasını ve bölge ekonomisinin canlanmasını hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığıyla yürütülen 'Basmane'de Yeniden Basma Atölyesi' projesi başladı. Pazaryeri Mahallesi'ndeki Fatma-Mustafa Hasdemir Binası dönüştürülerek Basma Deneyim Atölyesi haline getirildi. Açılış kapsamında kadınlar ve çocuklar geleneksel basma sanatını uygulamalı olarak deneyimledi.

Basmane'nin adını aldığı basma üretiminin yüzyıllar önceki kültürel kimliğini yeniden canlandırmayı amaçlayan proje; kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına, yerel ekonominin canlanmasına ve turizmin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Atölye ayrıca ekolojik ve yenilikçi üretim modellerine yönelik çalışmaların da merkezi olacak.

'İZMİR'İN DESENLERİNE YENİDEN SAHİP ÇIKIYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören, basma üretiminin 18. yüzyıldan beri İzmir'de önemli bir yer tuttuğunu belirterek, 'Amacımız bu mirası görünür kılmak, hafızasını yaşatmak ve sosyal-ekonomik gelişmeye katkı sağlamak. Basmane'den başlayarak üretim kültürünü tekrar canlandırmayı, İzmir'in özgün desenlerine sahip çıkmayı hedefliyoruz.' diye konuştu.

Uzun süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde atölyeler yürüten heykeltıraş Esen Kesecioğlu, projenin geleneksel üretim tekniklerini modern tasarım anlayışıyla buluşturacağını ifade ederek, 'Basmayı güncel tasarımcılarla yeniden hayatın içine taşıyacağız' dedi.

Basma Deneyim Atölyesi; ustalar, sanatçılar, bilim insanları, zanaatkârlar ve gençleri bir araya getiren çok yönlü bir kültür ve eğitim mekânına dönüştü.

Atölye, geçmişin renkli üretim hikâyesini bugünün yaratıcı yaklaşımlarıyla harmanlayarak geleceğe taşımayı amaçlıyor.