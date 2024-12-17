Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Ayvalık’ta çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - BASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Haciveliler Kırsal Mahallesi’nde boru kanalizasyon hattı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Böylece bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu altyapı düzenlemeleri hayata geçirildi.

Ayrıca Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı’nda içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışma ile bölgedeki içme suyu temini güvenli hale getirilirken, su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çamoba Kırsal Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlanarak bölgenin altyapı eksikliği giderilirken, Cunda Adası’nda kanalizasyon ana hat temizliği yapılarak altyapı sisteminin etkin çalışması sağlandı.

Son olarak, Ali Çetinkaya Mahallesi’nde yeni kanalizasyon hat bağlantısı yapılarak mahalle sakinlerinin altyapı talepleri karşılandı.

BASKİ yetkilileri, Ayvalık genelinde gerçekleştirilen bu çalışmaların bölgenin altyapı sistemini güçlendirdiğini ve hiçbir vatandaşımızın sorun yaşamaması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam eden BASKİ, kentin her köşesinde modern ve sürdürülebilir altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.