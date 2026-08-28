Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik'in Müşküle Mahallesi'nde tamamladığı 8 bin 500 metrelik kanalizasyon ve içme suyu altyapısının ardından cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Yedinci ayda 25.400 metre bordur ve 136 bin metrekare parke kaplama imalatı yapan BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

8 BİN 500 METRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İznik'in Müşküle Mahallesi'nde de önemli bir altyapı yatırımını tamamladı. Bölgede, 30 ve 50 santimetre çaplarında toplam 4.000 metre kanalizasyon hattı ile 75 ve 110 milimetre çaplarında toplam 4.500 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Böylece mahallede 8.500 metrelik altyapı çalışması tamamlandı.

SOKAKLAR YENİDEN DÜZENLENİYOR

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından çalışmalar üstyapıya taşındı. Kazılar nedeniyle bozulan noktalarda parke tamiratlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını yeniden düzenledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Müşküle Mahallesi, yenilenen altyapısının yanında daha düzenli ve konforlu yollara da kavuşacak.

Müşküle Mahallesi Muhtarı Eren Erenoğlu, bölgede kapsamlı bir altyapı çalışması yapıldığını, ardından da üstyapı çalışmalarının başladığını söyledi. Yürütülen çalışmalar tamamlandığında mahallelinin rahata ereceğini belirten Erenoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışan ekiplere teşekkür etti.