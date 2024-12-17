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Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla birlikte yaya ulaşımı kolaylaşacak ve mahalle sakinlerine güvenli bir geçiş alanı sunulacak. Yapımında 20 metreküp betonun kullanılacağı merdiven, vatandaşlara günlük yaşantılarında kolaylık sağlayacak.

Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi İnci Sokak’ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına 50 metre uzunluğunda beton merdiven yapımına başladı KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Serdar Mahallesi İnci Sokak’ta 50 metre uzunluğunda beton merdiven inşasına başladı.