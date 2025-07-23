Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri polislik, askeri okullar, beden eğitimi bölümleri ve spor liselerinin açtığı özel yetenek sınavlarına hazırlayan hizmeti olan “Parkur Konya” gençlerin yoğun ilgisiyle büyümeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren “Parkur Konya” faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin geleceğe güvenle hazırlanması için her alanda yanlarında olduklarını belirtti.

Fiziksel yeterlilik gerektiren sınavlarda başarılı olmaları için başlattıkları Parkur Konya uygulamasının 2021 yılından beri başarıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimizi hayallerine kavuşturan Parkur Konya büyümeye devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler verdiğimiz Parkur Konya’yı yeni bir ilçeye daha taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir merkezi dışında; Ereğli, Beyşehir, Akşehir, Kulu, Cihanbeyli, Çumra ve Seydişehir’in ardından sekizinci ilçe olarak Yunak’ta da faaliyet vermeye başladık. Yunaklı genç kardeşlerimiz bundan sonra Parkur Konya ile hedeflerine emin adımlarla hazırlanabilecek. Tüm gençlerimize hayallerini gerçekleştirme yolunda başarılar diliyorum” dedi.

YÜZDE 94’LÜK BAŞARI ORANI

Yetenek sınavlarına hazırlık sürecinde önemli bir ihtiyacı karşılayan “Parkur Konya”, 2021 yılından bu yana toplam 9 bin 330 öğrenciyi bünyesinde ağırlarken sınav parkurlarında yüzde 94 başarı oranı yakaladı. Sadece bu yıl 3 bin genç, Parkur Konya rehberliğinde sınavlara hazırlandı.

Yunak’ta açılan yeni parkur merkezi, ilçedeki gençler için büyük bir avantaj sunacak. Artık öğrenciler şehir dışına gitmeden, kendi ilçelerinde kaliteli bir hazırlık sürecinden geçebilecek. Uzman antrenörler ile fiziksel antrenmanlar, parkur eğitimleri ve sınav simülasyonlarıyla desteklenen program, gençlerin hayalini kurduğu mesleklere ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

“Parkur Konya”, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi (SUEM-ASEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Meslek Yüksek Okulu (SMYO), Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve bekçilik için yıl boyunca aralıksız olarak kurs hizmeti veriyor.