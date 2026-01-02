Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılı kamu konutu kira bedellerini belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Konut tipine ve hizmet kapsamına göre kira ve ek bedeller netleşti. Tebliğ, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yurt içindeki kamu konutlarının kira bedelleri ile uygulama esaslarını belirlendi.

Buna göre, kiralar konut tipine göre metrekare başına; kerpiç, ahşap ve bağdadi konutlarda 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda ise 20,97 TL olarak belirlendi. Kaloriferci ve/veya kapıcı hizmeti sağlanan konutlarda metrekare başına 2,46 TL ek kira uygulanacak.

Elektrik ve su bedellerinin kurum tarafından karşılanması durumunda ise, sayaç ayrımı yapılamıyorsa elektrik için 4,66 TL, su için 4,04 TL, ikisi birlikte ise 8,68 TL/metrekare ek bedel alınacak.

Ayrıca, yakıtı kurum tarafından tedarik edilen kaloriferli konutlarda metrekare başına 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer takılı konutlarda bu bedel, tüketim oranına göre hesaplanacak.

Tebliğ, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.