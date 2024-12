Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Seda Eller’in ilk duruşmasına katıldı.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz Eylül ayında Manisa’da yaşanan kadın cinayetinde, uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinde hayattan koparılan Seda Eller’in ilk duruşması bugün yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Adliye’ye giderek Seda Elleri’in annesi Zehra Canşahin ve babası Mustafa Durmaz’a destek verdi. Adliye önünde CHP İl Başkanı İlksen Özalper, ailenin avukatları, kadın derneklerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailenin yakınları yer aldı.

Başkan Zeyrek, “Cezaların Caydırıcı Olmasını İstiyoruz”

Adliyeye gelerek görülecek davada aileye destek vermek istediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Bugün Seda kardeşimizi haince katleden eşinin mahkemesi için adliyenin önündeyiz. Maalesef ki günümüzde kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bu cezaların en ağır, yaptırımların çok güçlü, cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Adliyede hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik. Birazdan görülecek davada bu suçu işleyen cani inanıyorum ki, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ülkemize de bir örnek olacaktır. Bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz.

Biz, kadına şiddetin artık son bulması için her yerde yüksek sesle bağırırken maalesef kadınlarımızı hala adliye kapılarında, hastane kapılarında hatırlar ve anar olduk. Biz, bu son bulsun diyoruz. Artık hiçbir anne, hiçbir baba, kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın istiyoruz. Cezaların caydırıcı olduğu, insanlarımızın bu bilince ulaştığı noktada biz artık kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Kadın istihdamının artmasını, kadının temsiliyetinin her yerde en üst seviyede olmasını istiyoruz. Buna yönelik çalışmalar içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bugün son olur. Bir daha bu olaylar ne şehrimde ne de ülkemde tekrarlanmaz dileğindeyim. Burada ailenin yanındayım. Onların evladını toprağa verdik, bizler onların evladıyız. Her zaman içinde yanlarında olacağımın sözünü bir kez daha vermek istiyorum” dedi.

Adliye binası önünde yapılan açıklamada CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Seda’nın, Kasım ayında katledilen 32 kadından biri olduğunu hatırlatarak, “Artık kadın cinayetlerine dur diyoruz” dedi. Seda Eller’in annesi Zehra Canşahin ve babası Mustafa Durmaz da verilecek cezanın en ağırının olmasını istediklerini dile getirdi.