Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Dağdere Mahallesi’ne ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa'da mahalle sakinleri ve çevre mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, ardından bölgedeki ihtiyaçları ve talepleri dinleyerek hayata geçirilen ve yapılacak projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

11 ayda birçok noktaya dokunduklarını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projenin hayata geçirildiğini belirtti. Önümüzdeki ay Akhisar’da da Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılacağını kaydeden Başkan Zeyrek, “Manisa bunların hepsinden mahrum kalmıştı” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının ilk Cuma gününde Akhisar’a bağlı Dağdere Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek’e, ziyaretinde, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Zeyrek, Dağdere Mahallesi’nde, mahalle sakinleri ile çevre mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

“DAĞDERE’DEKİ KÖPRÜNÜN OLMAZSA OLMAZ OLDUĞUNU BİLİYORDUK”

Mahalle halkına seslenen Ferdi Zeyrek, “Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık olarak 11 ay oldu. Biz buraya bir yatırım yapacaksak önce Besim Başkan’a sorduk. Biz Akhisar’a 2025’te ne yapalım diye. Akhisar’da yapılacakları Besim Başkan ile sıralamaya koyduk. Dağdere’deki bu köprünün de olmazsa olmaz olduğunu biliyorduk. Çok büyük bir bütçede değildi, çok da rahat yapılabiliyormuş. Bir an önce de hemen hayata geçirdik” dedi.

“DÜĞÜN SALONUNU EN KISA SÜREDE KAZANDIRACAĞIZ”

Dağdere’deki düğün salonu eksikliği için ekiplerin incelemeye geldiğini, ölçümlerini yaptığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “İnşallah düğün salonunu da en kısa sürede kazandıracağız. Cumhurbaşkanlığı kısıtlama tedbirleri var. Gelen paralar geçen yıla göre neredeyse 3’te 1 oranında. Buna rağmen biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz seçimde hep söz verdik, dedik ki halkın parası halk için harcanacak diye. Allah’a çok şükür geçtiğimiz 11 ayda da bu çizgiden asla çıkmadık” ifadelerini kullandı.

“AKHİSAR’DA KENT LOKANTASI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIYOR”

11 ayda birçok noktaya dokunduklarını dile getiren Başkan Zeyrek, “Özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki ayda nasipse Akhisar’da Kent Lokantası, Halk Mandıra açılacak. Anne Kart hizmeti başladı, yeni doğan bebeğe Hoş Geldin Bebek paketleri gidiyor. Manisa bunların hepsinden mahrum kalmıştı. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bir whatsapp hattı var. Çözmer’i arama, telefonda bekleme son buldu. Siz sorununuzu neyse oraya yazın, yazdığınız anda kendi dairesine gidiyor, çözüm noktasında anbean haber veriliyor. 444 99 45 numarasından bütün sorunlarını ulaştırabilirsiniz. Sorunlarınızı iletin ki çözüm bulalım” şeklinde konuştu.

“ÇOK ŞANSLIYIZ, FERDİ BAŞKAN GİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

Başkan Zeyrek ile birlikte daha önce Dağdere Mahallesi’nde Cuma namazına gelecekleri sözünü verdiklerini hatırlatan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “O sözü Ramazan’da vermiştik, Ramazan’ın ilk cuması sizlerle buluştuk” dedi. Akhisar ve mahallelerine güzel yatırımların getirileceğini vurgulayan Besim Dutlulu, “Biz Ferdi Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Akhisar Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeğenoba ile olan durumu da Başkanımızla konuştuk. Defalarca gelinip gidildi, bir türlü çözülemedi. Ama en sonunda Ferdi Başkanımız dedi ki bu köprü yapılacak, bu iki köy birbirine kısa yoldan bağlanacak. Çok şükür onu da başardık. Başta Ferdi Başkanımız olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha çok işimiz var, daha çok işler yapacağız. Şunu da söyleyeyim, ülkemizin ekonomisi iyi durumda değil. Ama bu ekonomiye rağmen bizim belediyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bizim tek amacımız var, halkın kendi parasını tekrar halka hizmet olarak sunmak. Biz çok şanslıyız, Ferdi Başkan gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Canla başla çalışıyor” ifadelerini kullandı.