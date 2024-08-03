İZMİR (İGFA) Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Muharrem ayı dolayısıyla Şantiye Tesisinde personel ile bir araya gelerek aşure ikramında bulundu. Başkan Yıldız, “Bereketin simgesi olan Aşure lokmasının Çiğlimizin birlik ve beraberliğine, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Aşure ikramına Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli ilçe örgütü, meclis üyeleri, muhtarlar ve işçiler katılım gösterdi. Muharrem Ayı niyetine okunan duaların ardından aşure ikramında bulunuldu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Aşure ikramında konuşan Başkan Yıldız, “12 İmamlar Matem Orucumuzun sonrasında düzenlediğimiz Aşure ikramında belediye emekçilerimizle bir araya geldik. Hz. Hüseyin’i ve Kerbela şehitlerimizi dualarla andık. Bizim için Kerbela son çöldür, umarım böyle bir olay bir daha tarihte yer bulmaz. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak, toplumun tüm kesimlerinin inanç ve ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Aşure lokmamızın hoşgörü ve kardeşlik penceresi açmamıza vesile olmasını temenni ediyor, bu anlamlı günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.