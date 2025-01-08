İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı’da muhtarlarla buluştu. Mahallelerde yaşanan sorunları dinleyen Başkan Tugay, toplu ulaşımla ilgili taleplerin çözümünde kararlılık mesajı verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı programı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Torbalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Torbalı muhtarları katıldı.

“Sizi dinlemek için buradayız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarını belirterek Başkan Dr. Cemil Tugay’ın muhtarları dinlemeye geldiğini ifade etti. Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Tugay, “Sizlerin bizlere ileteceği konulara ekstra hassasiyet gösterecek insanlarız. Bugün de bundan sonra da… Önceliğimiz aramızda bir iletişim eksikliği varsa onları gidermek. Siz bize ulaşabiliyor olmalısınız, biz sizi duyuyor olmalıyız. Onun dışında da malum İzmir 30 ilçesiyle, 4 buçuk milyon nüfusuyla büyük bir şehir. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı, kentsel dönüşüm, çevre sorunları gibi konularla öncelikli olarak ilgileniyoruz. Diğer taraftan insanlarımızın ihtiyacı olan diğer tüm hizmetleri de yapmaya çalışıyoruz. Sizler de taleplerinizi hem bugün, hem diğer zamanlarda iletebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Ulaşım sorunu çözülecek”

Toplantıda Torbalı’da görev yapan muhtarlar mahalle ve köylerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Başkan Tugay ve büyükşehir bürokratları muhtarların taleplerini teker teker not aldı. Muhtarlardan gelen taleplerin başında toplu ulaşım konusu yer aldı. Başkan Tugay, “İZTAŞIT projesini hayata geçirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Ana çerçevede uzlaşıldı. Fiyatla ilgili bir uzlaşma konusu var. Uzlaşılırsa köylerde yaşanan toplu ulaşım sorunu çözülecek. Uzlaşı olmazsa da ESHOT’u devreye sokacağız. Küçük yerleşim yerlerindeki sefer sıklığını artırmak için ESHOT’a küçük araçlar alıyoruz. Gerekirse onları devreye sokacağız ve bu sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: 2029’da bambaşka bir İzmir bambaşka bir Torbalı

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise “Büyükşehir bürokratlarımız cansiperane çalışıyorlar. Ben böyle bir kadro kurduğu için Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum. İnanıyorum 2029 yılında bambaşka bir İzmir, bambaşka bir Torbalı göreceksiniz. Bunu hep beraber çalışarak ispat edeceğiz” dedi.