Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Meslek Fabrikası’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin İzmir’de yereldeki uygulama paydaşı Meslek Fabrikası’nı gezerek kadın kursiyerlerle sohbet eden Sabancı, barista eğitiminde kahve yaptı.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan 18-29 yaş arası genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi amaçlayan proje, bu taleplerin karşılanması için mekanizmalar oluşturuyor. Projenin İzmir’de yereldeki uygulama paydaşı Meslek Fabrikası tarafından 18-29 yaş arası NEET genç kadınların mesleki yetkinliklerinin artırılarak istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla barista, protez tırnak, veri girişi, otomotiv ve oksijen kaynakçılığı branşlarında eğitimler düzenlendi.

Meslek Fabrikası’nı ziyaret eden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile hem kurslardan mezun olan hem de kurs görmeye devam eden kadınlarla buluştu. İzmir buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve UNDP İzmir Koordinatörü Güvenç Küçüktok da yer aldı.

“Yarınlarımızın sevgili iş kadınları”

Konuşmasında kadınlara “Yarınlarımızın sevgili iş kadınları” diyerek hitap eden Başkan Tugay, “Bu proje, 5 paydaşı olan bir proje. Bu birliktelik hepimiz için çok kıymetli olmalıdır. Güler Hanım da bugün buraya gelerek verdiği değeri bize gösterdi. Ülkemizin en önemli problemlerinden biri işsizlik konusu. Eğitim almış, belli yetenekleri olan ama bunları bir iş yaparak değerlendiremeyen, üstelik işe ihtiyacı olan genç kadınlar için yapılacak her türlü çalışma her şeyden çok daha kıymetli. Bizler ülkemizde kadın erkek eşitliğine yürekten inanan insanlarız” dedi.

“Kadınlar başarı konusunda çok daha istekli”

Hem hekim olarak hem de belediye başkanı olarak yaşadığı gözlemleri aktaran Başkan Tugay, “Çevremde aktif çalışan, çok zorlu işlerin altında büyük emek harcayan kadın arkadaşlarımızı gördükçe şunu da düşünmeden edemedim; kadınlar iş yaşamında gerçekten başarıya sahip olma konusunda çok daha istekliler. Biraz daha zorlu şartlarda mücadele etmelerine rağmen onlara yeterli olanak tanınırsa çok daha başarılı oluyorlar. Kamu yönetimi açısından ihtiyacımız olan şey, bu eşitliği sağlamak için üzerimize düşeni yapmak” diye konuştu.

“Bütün toplumun kaybı olur”

Farklı nedenlerle eğitim alamayan kadınlar açısından bu tür meslek edindirme eğitimlerinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Kadın ekonomik ve sosyal açıdan bağımsızlığını kazanamadığı zaman, üretken hale gelemediği zaman, yeteneklerini değerlendiremediği zaman, bu durum hayatının en önemli sorunu haline geliyor. Dolaylı olarak tüm ülkenin, bütün toplumun kaybı ve sorunu olarak önümüzde duruyor. Kadınların eğitim alması çok önemli. Eğitim olmadan hiçbir alanda gelişme sağlanamaz” dedi.

“Güler Sabancı’nın çalışkanlığı örnek alınmalı”

“Öğrenmenin sonu yok” diyen Başkan Tugay, öğrenmenin dünyadaki en güzel şey olduğunu belirterek “Kadınların öğrenmeye daha aç olduğunu görüyorum. Kadınlar yaşam konusunda daha duyarlı. O fırsatlar sağlanınca öğrenme ve öğretme konusunda çok daha aktifler.

Biz bu projeyle eğitim sonrasında inşallah sizlerin istihdam edilmenize katkıda bulunmuş olacağız. Belediye de sonuçta bir istihdam kurumu. Buralarda eğitim alan arkadaşlarımızın bizimle beraber çalışması çok arzu ettiğimiz bir şey. Bu konuda daha aktif bir döneme gireceğimizden şüpheniz olmasın. Ülkemizdeki kadınlar için rol model insanlardan biri olan Güler Sabancı’nın bu projede yer alması, bizlerle birlikte olması bizim için onur. Kadınların onun çalışkanlığını örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bu ve benzeri programları inşallah önümüzdeki günlerde çok daha güçlü şekilde çalışarak kadınları hayatın her alanında çok daha aktif göreceğiz” diye konuştu.

“Başkan Tugay ve ekibine teşekkür ediyorum”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise projeye dâhil olan kurumları sıralayarak “Önemli gelişmeler iş birliği ile olur. Kurumlar olarak bir araya gelip el ele verince başarıya ulaşabiliyoruz. Başkan Tugay ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben Meslek Fabrikası’nı sosyal medyada görüp çok etkilendim. Müthiş bir yer, emeği geçen herkesi kutlarım.

“Ellerinizi her zaman en yükseğe kaldırmaktan korkmayın”

Güler Sabancı, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin başarısının, projeyi ne kadar çok tanıtıp iş dünyasını öğrenmeye ve çalışmaya istekli kadınlarla buluşturabilmeye bağlı olduğunu vurguladı. İlk fazın cesaret verici ve başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, ülke genelinde 6 bin kadının “Ben de varım, buradayım” diyerek bu sürece dahil olmasının kendisini çok mutlu eden gelişmelerden biri olduğunu söyledi.

Ancak daha fazla kadının katılımına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sabancı, “Ellerinizi her zaman en yükseğe kaldırmaktan korkmayın” diyerek Türkiye’nin bu alandaki OECD verilerine göre en alt sıralarda yer almasının ülkemize yakışmadığını dile getirdi. Bu durumu hep birlikte değiştirebileceğimizi belirtirken, “Sadece istemek yetmez harekete geçin, çalışmayı sevin ve yaptığınız işi sevin. Sizlerin başarısı diğer kadınlara örnek olacak, cesaret verecek” dedi.

Güler Sabancı barista eğitimini yerinde inceledi

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ve Güler Sabancı, Genç Barista Yetiştirme eğitimi sınıfını gezdi. Güler Sabancı, burada eğitim gören kadınlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette kahve yapımının incelikleri de eğitmen tarafından aktarıldı. Tezgâhın başına geçen Sabancı, espresso yaptı. Daha sonra İşe Başvuru Becerileri Geliştirme Sınıfı kursiyerleri ile bir araya gelindi. Başkan Tugay ve Sabancı, mezun olmaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını da teslim etti. İzmir buluşmasında, hem proje kapsamında mezun olan kadınlar hem de kurs gören kadınlar ile toplu fotoğraf çekildi.

18-29 yaş arası kadınlara umut olan proje kapsamında barista, protez tırnak, veri girişi, otomotiv ve oksijen kaynakçılığı branşlarında eğitimler verildi. Kadınlar, eğitimler sonunda iş hayatına atıldı.