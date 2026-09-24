Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ekosistemine zarar veren istilacı balon balığı türleriyle mücadele kapsamında 2026 yılı alım miktarını artırdı. Benekli balon balığı kotası 100 bin adette sabit tutulurken, diğer türlerdeki alım kotası 200 binden 1 milyon adede yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerde istilacı türlerle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 2026 yılı balon balığı alım miktarlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, deniz ekosistemi açısından en zararlı tür olarak belirtilen benekli balon balığının alım kotası 100 bin adet olarak sabit tutuldu.

Benekli balon balığının her bir adedi için 35 lira destekleme ödemesi yapılırken, diğer balon balığı türlerinde ise adet başına 10 lira destek sağlanıyor.

DİĞER TÜRLERDE KOTA 1 MİLYON ADEDE ÇIKTI

İstilacı türlerle mücadele kapsamında diğer balon balığı türleri için 2026 yılı alım miktarı 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.

Bakanlık, düzenlemeyle denizlerin doğal dengesinin korunmasına ve istilacı türlerin yayılımının kontrol altına alınmasına yönelik mücadelenin genişletileceğini bildirdi. Bakanlık paylaşımında, 'Denizlerimizin bereketini güvence altına almak için istilacı türlerle mücadelemizi büyütüyoruz' ifadelerine yer verildi.