19. Karadeniz OffRoad Kupası'nın 2. Ayak Yarışları 26-27 Eylül'de Ünye'de gerçekleştirilecek. Başkan Güler adına verilecek özel kupa, yarışın en hızlı sporcusunun olacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 19. Karadeniz OffRoad Kupası 2. Ayak Yarışları, 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde Ünye'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı illerinden yarışçıları ve otomobil sporları tutkunlarını Ordu'da buluşturacak organizasyonda adrenalin ve mücadele dolu anlar yaşanacak. 2026 sezonuna Fatsa etabıyla başlayan Karadeniz OffRoad Kupası'nın ikinci ayağında yarış heyecanı bu kez Ünye'ye taşınacak.

BAŞKAN GÜLER'İN ADINA ÖZEL KUPA

Yarışlarda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in adına özel bir kupa da verilecek. 'Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası', yarışların en hızlı sporcusuna takdim edilecek.