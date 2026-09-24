MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar ile birlikte Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar ve Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk'ü makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar ile birlikte Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar ve Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görevlerine yeni başlayan kaymakamlara başarı dileklerini ileten Genel Müdür Ali Kılıç, her iki ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi adına kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

YUNUSEMRE'DE HİZMET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İlk olarak Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk'ü makamında ziyaret eden MASKİ heyeti, yeni görevinden dolayı Kaymakam Cantürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Yunusemre ilçesinde yürütülen altyapı hizmetleri, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İlçenin gelişimi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi noktasında kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Kaymakam Cantürk'e yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.