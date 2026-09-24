Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Okuyan Şehir Kulübü', edebiyat ve kitap tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yazar Tarık Tufan'ın 'Gece Açan Çiçekler' adlı eseri üzerine kitap tahlili ve söyleşi programı düzenlendi. Gebze Kültür Merkezi'ndeki programa çok sayıda kitapsever katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Okuyan Şehir Kulübü', edebiyat ve kitap tutkunlarını yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Yeni dönem etkinlikleri kapsamında yazar Tarık Tufan'ın 'Gece Açan Çiçekler' adlı eseri üzerine kitap tahlili ve söyleşi programı gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda kitapsever katıldı.

Okuyan Şehir Kulübü kapsamında bugüne kadar 108 başlangıç grubu lideri ve 1.188 üye ile çalışmalar yürütüldü. Ayrıca 7 ihtisas grubunda 77 üye olmak üzere toplam 115 grup ve 1.265 kişiye ulaşıldı. Yeni dönemde de kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kitapseverlerin yazarlarla bir araya gelerek eserleri farklı yönleriyle değerlendirebilmesi amacıyla özel programlar düzenlenmeye devam ediliyor.

MÜZİKLE BAŞLAYAN EDEBİYAT BULUŞMASI

'Gece Açan Çiçekler' kitap tahlili öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği dinletiye katılımcılar da eşlik etti. Eserlerin hep birlikte seslendirilmesiyle salonda samimi ve keyifli bi r atmosfer oluşurken, gerçekleştirilen müzik dinletisi de edebiyat buluşmasına renk kattı.

'KİTABI YENİDEN KEŞFETMEK ÇOK KIYMETLİ'

Müzik dinletisinin ardından yazar Tarık Tufan, 'Gece Açan Çiçekler' kitabı üzerine okurlarla sohbet etti. Kitabın ortaya çıkış sürecini, karakterlerini ve eserin temelinde yer alan duygu dünyasını anlatan Tufan, okurların kitaba ilişkin değerlendirmelerini de dinledi. Tufan, okurlarla bir araya gelmenin ve bir eserin yalnızca yazarın anlattığı bir metin olmaktan çıkıp okurun düşünceleriyle yeniden anlam kazanmasının kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, 'Bir kitabı yazarken zihninizde ve kalbinizde bir dünya kuruyorsunuz. Fakat kitap okura ulaştığında artık o dünyanın başka bir hayatı başlıyor. Okurun kitaptan ne hissettiğini, hangi karakterle kendisini yakın bulduğunu ve hangi cümlede durup düşündüğünü dinlemek, yazarlık açısından çok kıymetli. Bugün burada kitabımızı birlikte konuşmak, farklı bakış açılarını dinlemek ve 'Gece Açan Çiçekler'i okurlarımızla yeniden keşfetmek benim için çok güzel bir deneyim oldu' dedi.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, 'Gece Açan Çiçekler' üzerine merak ettikleri soruları Tarık Tufan'a yöneltti. Kitabın karakterleri, olay örgüsü, anlatım dili ve eserin okuyucuda bıraktığı duygular üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kitap tahlilinde, okurların esere ilişkin farklı yorumları da paylaşıldı.