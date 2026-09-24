Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında yangın anında doğru davranışları anlatan kısa animasyon filmi hazırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında yangın ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerine dikkat çekmek amacıyla kısa bir animasyon filmi hazırladı.

Yangın anında yaşanabilecek paniğin önüne geçmek ve vatandaşların hayati öneme sahip doğru adımları bilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan animasyonda, acil durumlarda yapılması gerekenler sade ve anlaşılır bir şekilde anlatıldı.

PANİK YAPMA, 112'Yİ ARA, GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIK

Animasyonda; yangın sırasında paniğe kapılmadan hareket edilmesi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, binanın güvenli şekilde terk edilmesi ve can güvenliğini tehlikeye sokabilecek müdahalelerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine ulaşması hedeflenen çalışmada, yangın anında doğru karar vermenin ve bilinçli hareket etmenin hayat kurtarabileceği mesajı öne çıkarıldı.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası boyunca çeşitli etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya devam edecek.