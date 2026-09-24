Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'in İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da düzenlenecek programla hizmete açılacak. 10 dönümlük alana kurulan tesis; spor, kültür, eğitim ve doğa etkinlikleriyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'in İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da düzenlenecek programla hizmete açılacak.

10 dönümlük alana kurulan tesis; spor, kültür, eğitim ve doğa etkinlikleriyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve nitelikli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla Marmaris Asparan Kamp ve Spor Tesislerini hizmete sunuyor.

Marmaris İçmeler Asparan Mevkii'nde 10 dönümlük arazi üzerine kurulan 150 kişi kapasiteli tesis; spor alanlarından kamp sahasına, konferans salonundan kütüphaneye kadar farklı kullanım alanlarıyla kapsamlı bir gençlik ve yaşam merkezi olarak tasarlandı.

SPOR VE DOĞA ETKİNLİKLERİ BİR ARADA

Gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşmasına, tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlayacak tesiste çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve mini golf alanı bulunuyor.

Kamp ve doğa sporlarına yönelik olarak açık hava etkinlik alanı, donatılı kamp sahası ve kamp ateşi ortak toplanma alanı oluşturuldu. Böylece gençlerin doğayla iç içe kamp yapabilecekleri, açık hava eğitimlerine ve grup etkinliklerine katılabilecekleri çok yönlü bir ortam hazırlandı.