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Etkinlik boyunca alkış yağmuruna tutulan orkestranın konserinde vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Belirli aralıklarla durarak mini konserler veren Mehter Takımı’na İzmitliler de eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı’nda verdiği mini konserle vatandaşları selamlarken, Ramazan’ın maneviyatına da coşku kattı. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit’te yürüyüş düzenleyerek en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı.