Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere ulaşım kolaylığı sağlayan 'Bas Geç' abonman uygulaması için kampüslerde kurulan stantlarda başvurular 31 Ekim 2026'ya kadar sürecek.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla üniversite kampüslerinde stantlar açtı. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını abonman kart olarak aktifleştirerek başvurularını 31 Ekim 2026 tarihine kadar kampüslerde gerçekleştirebilecek.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kent içi ulaşımda ekonomik ve kolay şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Bas Geç abonman uygulamasını sürdürüyor.
Başkan Ayşe Ünlüce'nin göreve gelir gelmez öğrenciler için hayata geçirdiği uygulama, üniversiteli gençlerin ulaşım giderlerine önemli katkı sağlıyor.
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ESKART vizeleme ve başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla üç üniversitede stantlar kuruldu.
ÜÇ ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK
31 Ekim 2026 tarihine kadar hizmet verecek ESKART vizeleme ve başvuru stantlarında öğrenciler işlemlerini üniversitelerinden ayrılmadan gerçekleştirebiliyor.
Bu kapsamda; Anadolu Üniversitesi Öğrenci İşleri'nde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yemekhanesi'nde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda kurulan stantlarda öğrencilere ESKART işlemleri konusunda hizmet veriliyor.
Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında stantlara başvurarak öğrenci kimlik kartlarının toplu taşıma sisteminde kullanılabilmesi için gerekli eşleştirme ve vizeleme işlemlerini yaptırabiliyor.