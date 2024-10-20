İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Herhangi bir yerde bir yangın olduğunda dağ, tepe, orman bayır, ne olursa olsun daha fazla personel ve araçla müdahale edeceğiz. Artık kimseden izin almayacağız. Size söz veriyorum bu ormanları da yeşerteceğiz Körfez’i de temizleyeceğiz. İzmir’i kimse asla aşağılayamayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınından etkilenen Karşıyaka Hatıra Ormanı’ndaki fidan dikim şenliğine katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş karıldı. Etkinlik kapsamında Karşıyaka Hatıra Ormanı’na tohum ve fidan stantları kuruldu. Akademisyenler tohum ve ağaçların önemi, faydaları, kullanımı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Alanda yangından kalan ağaçlarla yapılan kaplumbağa heykeli sergilendi. İçi tohum dolu heykel yağmurlarla yeşerecek.

“Önlem alıyoruz”

Ağaçlandırma şenliğinde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde 5 yılda yaklaşık 100 bin fidan diktik. Onların büyüdüklerini gördükçe mutlu oluyorum. Karşıyaka’yı daha yeşil bir yer yapalım diye emek harcadık. Ama ne yazık ki ağustos ayında hafızalarımızdan silemeyeceğimiz kötü yangını yaşadık. Çok üzülüyoruz. Bir daha olmasın diye önlemlerimizi alalım diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz artık kimseden izin almayacağız”

İzmir İtfaiyesi’nin kapasitesinin artırılarak yangınlara daha etkili müdahalelerin yapılacağını ifade eden Başkan Tugay, “Normalde orman yangınlarını belediyenin itfaiyesi söndürmüyor. Sorumlu olan belediye itfaiyesi değil ama artık orman yangınına da müdahale edecek araçlar alıyoruz. Daha fazla itfaiye aracı, daha fazla itfaiye personeli, daha fazla gözlem istasyonu olacak. Biz artık kimseden izin de almayacağız. Herhangi bir yerde bir yangın olduğunda dağ, tepe, orman bayır, ne olursa olsun daha fazla personel ve araçla müdahale edeceğiz. Bunu söylerken üzülüyorum. Orman yangınını Orman Bölge Müdürlüğü söndürecek, havadan araçlar söndürecek. Bunlar bizim kurumlarımız. Gözümüzün önünde yangın devam ederken kriz masasında bulunan arkadaşlarımız aracılığıyla buraya havadan müdahale edilsin dedik. Yangın büyüyecek dedik. O yangın buraya geldi, buradaki ağaçları yaktı. TOKİ konutlarına sıçradı, bir apartmanın çatısına sıçradı. Gündüz o müdahaleler yapılmış olsaydı, bu ağaçlar bugün burada yaşıyor olacaktı” dedi.

“İzmir’i kimse asla aşağılayamayacak”

Yıllardır bu şehrin insanları olarak bu gibi durumları yaşadıklarını belirten Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Bu haksızlık gerçekten içimizi acıtıyor. Neden bizim akciğerimiz olan bu ormanı söndürürken bir zafiyet yaşadık, bir türlü kabullenemiyoruz. Ben ve arkadaşlarım sizlerle beraber bu yanlışlarla mücadele etmek için buradayız. Biz bu topraklara da, ağaçlara da, ormana da, bu şehre de, bu ülkeye de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sahip çıkacağız, üzerimize düşeni yapacağız. Size söz veriyorum bu ormanları yeşerteceğiz. Namus sözü veriyorum, hepimizi çok üzen o Körfez kirliliğini en kısa zamanda düzelteceğiz. Hiçbir konuda ne ben ne sizler başımızı öne eğeceğiz. İzmir’i kimse asla aşağılayamayacak. İzmir bu ülkenin aydınlık şehridir. İzmir’in insanları bu ülkenin örnek insanlarıdır. Bunu hep beraber göstereceğiz. Bunlar içi boş laflar değildir. Biz gururlu ve onurlu insanlar olarak haksızlığa boyun eğmeden Türkiye’yi bir yerlere getireceğiz.”

Başkan Ünsal: Orman senin sahip çık diyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise, “Bundan tam iki ay önce İzmir tarihinin en büyük orman yangınına şahit olduk. Üstün bir gayretle söndürme çalışmaları yapılsa da 3 bin hektarlık alanda binlerce ağaç ve orman canlısını kaybettik. Ciğerlerimiz yandı. Bizim görevimiz yaşatmak, bizim görevimiz canlandırmak dedik ve İzmir’in dağlarında yeniden çiçekler açtırmak için harekete geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde büyük bir ağaçlandırma çalışması başlattık. Bugün burada tüm vatandaşlarımıza ‘Orman senin sahip çık’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Sel riskiyle karşı karşıyayız”

Başkan Ünsal, “Aslında Yamanlar Vadisi zeytin ve domates gibi ürünlerin üretiminin olduğu bir kültür alanı. Zengin bir ekosistemi var. Bu alanı korumak hepimizin görevi. Yangından sonra suyu ve toprağı tutacak bitki örtüsü yok oldu. Aslında burada büyük bir sel tehlikesi var. Orman ve suyu tutacak bir şey kalmadığı için sel tehlikesiyle karşı karşıyayız. İlk yağmurlarla otsu bilgiler de yeşerecektir. Bu bitkiler suyun tutulması için çok önemli. Sel riskiyle mücadele için kurumlarla yazışmalar yaptık. Fidanlar büyüdükçe Karşıyaka’mızın geleceği de yeşerecek” ifadelerini kullandı.

Fidanlar ve tohumlar toprakla buluştu

Başkan Tugay, törenin ardından fidan dikim sahasına inerek çocuklarla ve belediye başkanlarıyla fidan dikimini gerçekleştirdi. Başkan Tugay ayrıca içerisinde çeşitli çalı bitkilerinin yer aldığı tohumları alana serpiştirdi. Hatıra ormanına çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gelen İzmirliler el ele verip 300 kızılçam, zeytin ve kara servi fidanını toprakla buluşturdu. Yanan alanların zeminine, orman bitkilerine uygun tohum bohçaları atılarak, ormanın yeniden yeşermesi sağlandı.