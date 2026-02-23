İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanda kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasına katılarak Bucalılarla oruç açtı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP Buca ilçe yöneticileri, muhtarlar ve yurttaşların katıldığı iftar programında 3 bin kişi için iftar menüsü hazırlandı. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, çocuklara da pamuk şeker ikram etti.

İftar programında Bucalılara seslenen Başkan Tugay, 'Hep beraber bu iftar sofrasını paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor, geçim sıkıntısı giderek artıyor. Çok çalışmak lazım. Ülkemizi de insanlarımızı da içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkarmanın tek yolu, çalışmak. İçtenlikle ülkesini severek, insanları severek, ahlakla çalışmak, bizim ilkemiz ve düsturumuzdur. Bugün buraya gelerek bize güç verdiniz. Aldığımız diğer güç de yüce Allah'tan. Hep beraber dua edelim. Allah derdi olan, sıkıntıda olan tüm insanlarımıza yardımcı olsun. Ülkemizin ihtiyacı olan refahı sağlamada bize yardımcı olsun. Biz de elimizden ne geliyorsa yapalım, çalışalım. Ben inanıyorum; birlik ve beraberlik olduğu zaman ülkemizde de iyilik hakim olacak. Sorunlar çözülecek. Ramazan ayınız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler, bütün dualarınız kabul olsun. Ne istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa gerçekleşsin' diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da 'İftarın bereketini paylaştığımız bu güzel sofralarda birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Bu akşam bizleri iftar yemeğinde ağırlayan, İzmir'imiz ve Buca'mız için değerli çalışmalar yürüten, şehrimizin hizmetteki amiral gemisinin kaptanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Birlikte attığımız her adımda en büyük gayemiz Buca'mıza ve İzmir'imize en iyi hizmetleri sunmak ve sizlerin yüzündeki tebessümü, mutluluğu daima artırmaktır. Sizlerin huzuru bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin' sözlerine yer verdi.