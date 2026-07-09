Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Liman Arkası bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceleyerek hem ekiplerden bilgi aldı hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Liman Arkası bölgesinde yürütülen ve tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla da görüşen Başkan Erdem, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Liman Arkası bölgesinde yürüttüğümüz ve tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla da görüşen Başkan Erdem, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Liman Arkası bölgesinde yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerimizin daha modern, güvenli ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşacağını vurgulayan Başkan, kentimizin ihtiyaçlarını önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimizi söyledi.

Şehrimizi birlikte güzelleştirmeye, yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye ve geleceğe birlikte hazırlamaya kararlılıkla devam ediyoruz.