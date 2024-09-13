Belediye Başkanı Alper Taban, Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Kariyer Günleri” buluşmalarına konuk oldu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Taban, belediye hizmetleriyle ilgili de bilgiler verdi.

BURSA (İGFA) -İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Kariyer Günleri” buluşmaları kapsamında okul öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen söyleşiye öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı. Hem şehir yönetimi hem projeler hem de gençlerin öneri ve talepleri üzerine samimi bir sohbetin yaşandığı buluşmada, Başkan Taban öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

Okul Müdürü Serdar Bülent Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayan Kariyer Günleri programında Müdür Yıldız, 800’e yakın öğrenci ile İnegöl eğitimine hizmet sunduklarını söyledi. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban sahneye çıktı. İçinde bulunduğumuz döneme dair konuşan Başkan Taban, “Zaferler ayı Ağustos’u geride bıraktık, kurtuluş ayımız Eylül’ün içerisindeyiz. Ben öncelikle bizlere bu vatanı bırakan atalarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

HEM ŞEHRİ HEM NESİLLERİ İMAR ETMEK İSTİYORUZ

İnegöl Belediyesi’nin 1870 yılında kurulduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Belediye dendiğinde genelde park bahçe yapan, alt yapı ve yollar yapan şehir yönetimleri akla gelir. Beraberinde bir şehirleşme ve kentleşme akla gelir ilk etapta. Ancak tabi bu şehirlerin içerisinde insanı unutmamak lazım. Bizler aynı zamanda insana hizmet eden kurumlarız. Rahmetli Turgut Cansever mimarımızın bir sözü var, yaşadığınız şehri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller gün gelir imar ettiğiniz şehri imha eder derdi. Bizler de bu düsturla hem şehirlerimizi hem nesillerimizi, insanı merkeze alarak bir yönetim anlayışı sergiliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN TABAN GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Alper Taban’ın açılış konuşmasının ardından program öğrencilerin sorularıyla devam etti. Başkan Taban öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlarken, gençler de hem şehir hem yönetimsel anlamda istek ve önerilerini anlatma fırsatı buldular.