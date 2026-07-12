Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hafta sonunu eşi Beste Eşki ile çocukları Asya Tuna ve Noyan Volkan'la birlikte Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yürüyüş yaparak geçirdi. Sağlıklı yaşamın ve yeşil alanların önemine dikkat çeken Eşki, Bornova'da her yaştan vatandaşın doğayla iç içe spor yapabileceği yaşam alanlarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yoğun çalışma temposuna kısa bir hafta sonu molası vererek eşi Beste Eşki, 10 yaşındaki kızı Asya Tuna ve bir yaşındaki oğlu Noyan Volkan ile Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda sabah yürüyüşü yaptı. Bornova ve İzmir'in en önemli yeşil yaşam alanlarından biri olan rekreasyon alanında ailesiyle vakit geçiren Başkan Eşki, hem spor yaptı hem de doğayla iç içe keyifli bir sabah yaşadı.

Yürüyüş sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, kent yaşamında yeşil alanların önemine dikkat çekerek, 'Yoğun çalışma temposunda fırsat buldukça ailemizle birlikte açık havada zaman geçirmeye özen gösteriyoruz. Düzenli yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için büyük önem taşıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi nefes alınabilecek yeşil alanlar, kent yaşamının vazgeçilmez parçalarıdır.' dedi.

Bornova Belediyesi olarak parkları ve yeşil alanları artırmaya, mevcut alanları daha nitelikli hale getirmeye devam ettiklerini belirten Eşki, 'Amacımız her yaştan Bornovalının güvenle spor yapabileceği, çocukların özgürce oynayabileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği yeşil yaşam alanlarını çoğaltmak. Daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Bornova için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşte Eşki ailesi, rekreasyon alanının yürüyüş yollarında spor yaparken çocuklarıyla birlikte doğanın tadını çıkardı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Eşki, Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği park ve rekreasyon alanlarının kent yaşamına kattığı değerin her geçen gün arttığını vurguladı.