KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Peygamber Efendimizin (S.A.V) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesaj yayınladı.

Başkan Kılca’nın mesajı şu şekilde: “Bugün İslam ümmeti olarak O’nu daha iyi tanımaya, anlamaya ve yaşamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardayız. Ahlakı Kur’an olan, davranış ve tutumu, sözleri ve fiilleri bizim için örnek olan ve ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuran Peygamberimizi örnek almak, hepimizin hayatını yeniden şekillendirecektir. Rabbimizin bize emrettiği, o yüce Peygamberin hayatında en müthiş şekilde yer alan güvenilir olmak; şefkat, merhamet, insaf, vicdan, sabır, tevazu ve adalet gibi daha nice insani haslete sahip olmaktır. Her şeyiyle bizlere örnek olan Peygamberimizin insanlara ırk, dil, yaş veya statü farkı gözetmeden değer vermesi hepimizin örnek alması gereken davranışlarındandır. Hz. Muhammed aynı zamanda bir lider olarak, baba olarak, arkadaş olarak, tüccar olarak, eş olarak en önemlisi Müslüman olarak tüm insanlığa örnek hayatıyla hepimiz için önemli bir fırsattır. Müslümanlar için büyük değerler taşıyan ve kıymetli hediyeler barındıran bu kıymetli geceyi bu anlamda layıkıyla icra etmeli; tüm insanlığın barış, huzur ve selameti için dua etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni en kalbi dileklerimle kutluyor, bu kıymetli gecenin tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.”