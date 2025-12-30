Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Mersin Bölge Müsabakaları ve Trabzon'daki Türkiye Finalleri'nde başarı ile mücadele eden Gölcük Belediyespor Kulübü yüzücülerini makamında ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi vize yarışlarında barajları aşarak Mersin'deki Bölge Müsabakaları ve Trabzon'daki Türkiye Finalleri'nde başarı ile mücadele ettiler.

Elde ettikleri başarılar ile ilçenin gururu olan yüzücüler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette kazandıkları başarıların mutluluğunu Başkan Sezer ile paylaşan yüzücüler, destekleri için tüm belediye ekibine teşekkür ettiler.

Gölcük Belediyespor 11 Yaş Erkek Takımı Mersin'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 1.Etap Müsabakaları'nda; 4x50m serbest bayrak bölge 2.'si, 4x100m serbest bayrak bölge 3.'sü, 4x100m Karışık Bayrak Bölge 4.'sü oldu. Bireyselde ise yüzücülerden Yusuf Ziya Özbay-50m sırt bölge 2.'si, Malik Kar-50m kurbağa bölge 5.'si, Almina Çetin ise 50m kurbağa bölge 5.'si oldu.

TÜRKİYE FİNALLERİ'NDE BAŞARILAR

Spor alanında ilçenin kazandığı başarılara her geçen gün yenilerini eklediklerini belirten Başkan Sezer, 'Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi vize yarışlarında barajları aşarak Mersin'deki Bölge Müsabakaları'na ve Trabzon'daki Türkiye Finalleri'ne katılma başarısı gösteren Gölcük Belediyespor Kulübü yüzücülerimiz, bizleri bir kez daha mutlu ettiler. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, 2026'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde başarılar diliyorum' dedi.