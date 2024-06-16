Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 16 Haziran Pazar günü başlayacak mübarek Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı. Birimleri tek tek gezen Başkan Sezer, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” diyerek personeli ile tek tek bayramlaştı.

Kaynak: igf