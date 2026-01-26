Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu ziyaretin kentin Kurtuluş Savaşı'ndaki onurlu direnişinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk'ün Gaziantep'e teşrifinin şehrin tarih hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, bu ziyaretin Gaziantep'in ortaya koyduğu irade, cesaret ve fedakârlığın millet nezdinde tescillenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Gaziantep'in imkânsızlıklar içinde verdiği destansı mücadelenin yalnızca kendi kaderini değil, Anadolu'nun istiklal yürüyüşünü de etkilediğini dile getiren Şahin, 'Bu şehir, vatan toprağının tek bir karışını dahi teslim etmemek için aylarca süren bir direnişi göze almış, bedel ödemiş ve tarihe onuruyla yazılmıştır. Gaziantep; inancın, kararlılığın ve bağımsızlık ruhunun adıdır' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in geçmişinden aldığı güçle bugün de Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini vurgulayan Şahin, kentin üretimden sanayiye, kültürden bilime kadar birçok alanda öncü rol üstlendiğini belirtti. 'Kökleri sağlam olan şehirlerin geleceği de güçlü olur. Tarihini unutmayan şehirler yarınlarını daha sağlam inşa eder' dedi.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve milli mücadele ruhuna sahip çıkmanın yalnızca geçmişe değil, geleceğe karşı da bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Şahin, Gaziantep'in birlik ve beraberlik bilinciyle ülkeye katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti. Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Şahin, 'Aziz şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi şehrin buluşmasının 93'üncü yıl dönümünü gururla kutluyorum' dedi.