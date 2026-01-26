Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda belediye hizmetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla önemli bir dönüşüme imza atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından ilçede inşa edilen katlı otopark, yakın zamanda Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde pek projeyi hayata geçirerek vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin daha kaliteli hizmet verebilmesine de yardımcı oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından yapılan Dilovası Katlı Otopark, Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülüyor. Hizmet binasının Dilovası Katlı Otopark olarak inşa edilen yere taşınması için gerekli imalatlara başlanıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinde inşa edilen ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip katlı otopark, yakın bir zamanda Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülecek. Buna göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan katlı otopark, modern belediyecilik anlayışına uygun bir mimariyle yeniden düzenlenerek Dilovalılara hizmet vermeye başlayacak.

İhalesi Büyükşehir tarafından yapılan proje kapsamında katlı otoparkın zemin kat ile birinci bodrum katının zeminin de bulunan asfalt tabakanın kazısı gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri, zeminde şap çalışmalarının tamamlanmasından sonra kapalı alan içerisinde çelik konstrüksiyondan tavan ve duvar imalatlarını yapacak. Yakın zaman içerisinde dış cephe kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapı hizmet binasına dönüştüğünde Dilovası Belediyesi birimleri hem tek çatı altında toplanmış olacak hem de geniş ve ferah bir alanda vatandaşlara hizmet verecek.