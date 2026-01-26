Soğukların etkisini artırdığı İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokakta yaşadığı tespit edilen kişilere ulaşarak, barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Yardım talebini kabul edenler kışı geçirebilecekleri güvenli alanlara yerleştiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında soğuk havalarda sokakta yaşayan yurttaşların barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; parklar, sahil şeritleri, köprü altları, kaldırımlar ve ATM kabinleri gibi bölgelere sığınan evsiz kişileri tespit etmek için sabahtan gece geç saatlere kadar denetim ve saha çalışmaları yürütüyor. Ekipler, yurttaşlarla birebir görüşerek barınma olanakları hakkında bilgilendirme yapıyor.

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Konak Zabıta Amirliği, Konak bölgesinde iki ekip halinde görev yapıyor. Aralık ayının son günlerinden itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 32 sokakta yaşayan kişiye ulaşıldı. Yurttaşlar barınma hizmetleri hakkında bilgilendirilerek sıcak alanlara yönlendirilirken, bunlardan 6'sı barınma talebini kabul etti. Gönüllülük esasına dayalı yürütülen çalışmalarda hiçbir yurttaşın barınma alanlarına zorla yönlendirilmediği bildirildi.

Saha çalışmaları, düzenli denetimlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) Alo 153 hattı üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda da sürdürülüyor. Yapılan tespitlerin ardından yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu Çankaya Özmalatyalı Oteli ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi'ne yönlendiriliyor. Yurttaşların belirlenen merkezlere ulaşımları sağlanıyor ve yerleştirme süreci ekipler tarafından takip ediliyor.