Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi’nde temsili devir teslim töreni düzenlendi. Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen törende koltuğunu, Yunus Emre İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri Zeynep Karaali, Beyza İpek Doğan ve Efrahim Demirel’e devretti.

“23 NİSAN ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK BİR BAYRAM”

Başkan Özmen törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öngörüsü yüksek bir bayram olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bundan 106 sene evvel, bir asırdan daha aşkın bir süre önce Ulusal egemenlikle ilgili, egemenlik kayısı şartsız milletindir diyecek bir irade gösteriyorsunuz. Bunu gösterirken de bir alt mesaj veriyorsunuz. Çocuklara hediye ederek diyorsunuz ki aslında bu egemenliğin koruyucusu sizsiniz, muhafızı sizsiniz, size emanet ediyorum diyorsunuz.

“DEMOKRASİMİZİN TEMİNATI YAVRULARIMIZ”

Ulusal egemenlik hakikaten bizim demokrasimizin olmazsa olmazı ve onun teminatı da yavrularımız. Bizim de vazifemiz onlara iyi bakmak. Bu koltuklar da aslında ulusal egemenliğin yerelde başlayan aslında en temel simgelerinden bir tanesi. Çünkü yerel demokrasi dediğimiz zaman muhtarlıktır, muhtar azalarıdır, belediyedir, belediye başkanı, belediye meclisi ve üyeleri. Hakikaten o ulusal egemenlik dediğimiz meclise giden yolun ilk girişi burası.

“BUGÜN BU KOLTUĞU TEMSİLİ OLARAK SİZE BIRAKTIK, YARINLARDA KALICI OLARAK SİZLERE BIRAKACAĞIZ”

Bugün koltuğu temsili olarak sana bıraktık. Bugün belki temsili olarak bu koltuğu bıraktık ama yarınlar için kalıcı, daimi olarak biz bu koltukları sizlere bırakacağız. Biz burada Eyüpsultan'a hizmet etmeye, İstanbul'a hizmet etmeye, Türkiye'ye hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yarın da sizler edeceksiniz. Buranın, bu ülkenin, Eyüpsultan'ın, İstanbul'un, bütün Türkiye'nin bundan sonraki gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizlerin yüzüne baktığım zaman pırıl pırıl bir gelecek görüyorum. İnşallah geleceğimiz sizlerle çok parlak olacak, olmaya da devam edecek.”

“ÇOCUKLARIN HER ZAMAN GÜLDÜĞÜ, MUTLU OLDUKLARI BİR YIL DİLERİM”

Temsili devir teslim törenine katılan öğrencilerden Beyza İpek Doğan ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendilerine armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında: “Bayram dolayısıyla bizi makamına davet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'e de sevgilerimi, saygılarımı sunarım, Eyüpsultan için yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutlar, çocukların her zaman güldüğü her daim hayallerinin gerçekleştiği, mutlu oldukları bir yıl dilerim.” dedi.

Tören sonunda Başkan Özmen öğrencilere teşekkür ederek hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.