Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Hayatından kesitler sunup, yaşadığı olumsuzlukları nasıl aştığını anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Umutlarınızı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen “İlham Veren Hayatlar 5” başlıklı söyleşiye katıldı.

Söyleşi öncesinde okul öğrencilerinden oluşan orkestra özel bir konser verdi. Yeteneklerini sergileyen öğrenciler, izleyenlerden alkışları topladı.

Ardından gerçekleştirilen söyleşiye genç sanatçı adayları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şadi Özdemir, kendi yaşamından kesitler sunarak, gençlerin hayallerine ulaşma yolunda onlara ilham vermeye çalıştı. Öğrencilere karşılaştığı zorlukları, bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatan Başkan Şadi Özdemir, başarıya ulaşmak için sahip olması gereken motivasyonu aktardı.

Artvin’de küçük bir okulda başladığı eğitim hayatının Bursa’da devam ettiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, İstanbul’daki üniversite eğitiminin ardından iş yaşamına atıldığını kaydetti. Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliği sayesinde bugün belediye başkanı olabildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle andı.

Öğrencilere çalışmaları, mücadele etmeleri ve sosyalleşmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Şadi Özdemir, kendisinin de genç yaşlarından itibaren daha güzel bir dünya ve yaşam ideali ile çalıştığını belirterek, siyaset ve sosyal hayatın içinde yer aldığını anlattı.

Üniversite yılları, 12 Eylül dönemi, siyaset ve iş yaşamı olmak üzere hayatının her evresinin mücadelelerle geçtiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, hayatta teslim olmamanın önemini vurgulayarak, “Umutlarınızı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. Ben kanserle mücadele ettim. Kemoterapi aldım. 6 ay radyoterapi gördüm. 28 gün aralıksız ışın tedavisi aldım. Hepsini yaşadım ama bir gün bile suratımı asmadım. ‘Bunu da yenerim’ dedim. Yendim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Hayatta mücadele ruhu, inatçı olmak, ısrar etmek ve dayanışma önemli” dedi.

“DAHA İYİ BİR NİLÜFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Hayatında birçok olumsuzluk yaşadığını ancak bunların üstesinden gelmeyi başardığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Bugün de en güzel kentin belediye başkanı olarak sizlere hitap ediyorum. Daha iyi bir Nilüfer olsun diye gece gündüz çalışıyoruz. Herkesin sesinin yansıdığı, hepimizin olan bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Her duygudaki, her düşüncedeki, her etnik kimlikteki, inanç grubundaki insanın kendini rahat hissedeceği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Onun için ‘Sadece 550 bin Nilüferli’nin çıkarını düşünürüz’ dedik. Daha rahat, güvenli, keyifli bir hayat sürmesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Sanatın ve sanatçının toplum için önemine de değinen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin yeteneklerine inanmaları ve tutkularının peşinden gitmeleri gerektiğini vurguladı. Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Şadi Özdemir’e söyleşinin sonunda okul müdürü Remzi Ayaz çiçek verdi.