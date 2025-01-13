Edirne Valiliği’nin öncülüğünde, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi’nin koordinasyonunda faaliyet gösteren Keşan Aşevi, dayanışmanın ve paylaşmanın önemli bir merkezi olmaya devam ediyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, aşevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemekle buluşmasını sağlayan aşevi, bölgedeki sosyal dayanışmanın önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Yılmaz, birlik ve beraberlik ruhuyla büyüyen Keşan Aşevi’nin, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise sosyal yardımlaşma projelerine verilen desteğin süreceğini belirterek, "Keşan’da yürekleri ısıtmak için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

HER GÜN YÜZLERCE İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞIYOR

Keşan Aşevi, her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırarak bölgede örnek bir dayanışma modeli oluşturuyor. Bu hizmet, Edirne Valiliği’nin rehberliğinde ve Keşan halkının katkılarıyla büyüyerek devam ediyor.

Keşan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, sosyal yardımlaşma çalışmalarının Keşan’da daha geniş kitlelere ulaşması için çabalarını sürdürüyor.