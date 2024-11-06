Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’ kapsamında Şenlikköy ve Basınköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.İSTANBUL(İGFA) - Mahallelilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ovalıoğlu, mevcut sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için durmadan çalışacaklarını belirtti. ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’ vatandaşların sesi olmaya devam ediyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun ilçeyi ortak bir akılla yönetmek için hayata geçirdiği buluşmaların beşincisi Şenlikköy ve Basınköy Mahallesi’nde düzenlendi. Buluşmada yaşadıkları sorunları gündeme getiren vatandaşlar, taleplerinden de bahsetti. Sorun ve talepleri ilk ağızdan dinleyen Başkan Ovalıoğlu, gerekli çözümlerin ve çalışmaların sağlanması için beraberindeki başkan yardımcıları ve müdürlere yönlendirmeler yaptı. Mahalleliler, yapılan yönlendirmeler ve sunulan çözüm önerileri ile sorulara cevap buldu.

