Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen, kamuoyunda 'şapkalılar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, kamuoyunda 'şapkalılar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları ve Ankara'da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.