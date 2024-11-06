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Toplantı ve ziyaretler 7 Kasım'a kadar sürecek.

Alemdar: “Farklı kültürler bizim zenginliğimizdir”

Alemdar: “Farklı kültürler bizim zenginliğimizdir”

Ziyaret kapsamında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Millî Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezinde başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' İstanbul'da gerçekleştiriliyor. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya katıldığını açıkladı.