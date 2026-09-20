Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziosmanpaşa ve Düziçi'ndeki iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda dosyalar yeniden incelendi ve yeni bulgulara ulaşıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ CİNAYETTE YENİ ŞÜPHELİ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda olayın beşinci şüphelisinin tespit edildiği, yakalanan şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı bildirildi.

DÜZİÇİ'NDEKİ KAYIP DOSYASI AYDINLATILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyası da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları ve kriminal incelemeler ışığında yeniden ele alındı.

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta bulunan biyolojik bulguların, Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldığı, şüpheli ile birlikte anne ve babasının da gözaltına alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 20, 2026

'HİÇBİR FAİL ADALETTEN KAÇAMAYACAK'

Bakan Gürlek, açıklamasında sürece katkı sunan Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet müdürlükleri ve kriminal laboratuvar birimlerine teşekkür ederek, 'Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır' ifadelerini kullandı.