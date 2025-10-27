Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santrali'nin devreye alınmaması nedeniyle yaşanan belirsizliğin kentin sosyal ve ekonomik düzenini tehdit ettiğini belirterek, 'Soma kaderine terk edilemez' dedi.

MANİSA (İGFA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santrali'nin faaliyete geçmemesi nedeniyle hem bölgesel ısıtma sisteminin hem de yüzlerce işçinin ve esnafın geleceğinin risk altında olduğunu söyledi. Okur, yaptığı açıklamada, 'Soma, Türkiye'nin enerji üretimindeki omurgalardan biridir. Ancak bugün geldiğimiz noktada Soma'nın kaderi Termik Santral'deki belirsizliğe bağlı hale gelmiştir. Belediyemiz olarak bu soruna sessiz kalmamız mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.

Başkan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında bölgesel ısıtma hattında gerekli bakım, onarım ve sızıntı tespitlerinin tamamlandığını belirterek, 'Bugün Soma'nın ısınmaya hazır olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ancak asıl soru şu: Bölgesel ısıtma sistemi hazır, peki ya Termik Santral hazır mı?' dedi.

Santralin devreye alınmaması halinde yalnızca ısınmanın değil, Soma'nın tüm sosyoekonomik düzeninin etkileneceğini vurgulayan Okur, 'Enerji sektörü üretmeli, istihdam yaratmalı ve çevreye saygılı olmalıdır.' mesajını verdi.

'SOMA TORKU'YA YA DA BAŞKA BİR ŞİRKETE KURBAN EDİLEMEZ'

Termik Santral'in yıllardır kentin hem istihdam hem de ısı kaynağı olduğunu hatırlatan Başkan Okur, santralin devre dışı kalmasının işçi maaşlarını, yerel işletmeleri ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkilediğini söyledi. Başkan Okur, 'Bugün işçilerimiz maaşlarını alamıyor, bazı işletmeler kapılarına kilit vuruyor, kamyonlar parkta bekliyor. Bu tablo Soma'nın kaderi olamaz. Soma; Torku'ya ya da başka bir şirkete kurban edilemez.' dedi. Okur, santralin çevre standartlarına uygun şekilde çalıştırılabileceğini belirterek, 'Santral filtrelerini takabilir, istihdam yaratmaya ve ısıtmaya devam edebilir. Üstelik bunların üçünü aynı anda yapmak mümkündür. Enerji sektörü yalnızca kâr odaklı bir mantıkla yönetilemez.' dedi.

Başkan Okur, geçtiğimiz hafta Ankara'da TKİ ve EÜAŞ Genel Müdürlükleriyle görüşmeler yaptıklarını ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Soma'nın yaşadığı sorunları aktardıklarını söyledi. Bakanlığın eylül ayında 'Santral devreye alınacak, oyuncu değişikliği olacak' yönündeki açıklamalarının umut verdiğini hatırlatan Okur, 'Ancak aradan geçen sürede somut bir gelişme olmaması endişe yaratıyor. 1 Kasım yaklaşırken 5. ve 6. ünitelerin devreye alınmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.