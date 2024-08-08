Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Gündem Özel" isimli gündem programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuk oldu.BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Gündem Özel" isimli gündem programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuk oldu.

Başkan Yılmaz, Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, seçimlerin ardından Yıldırım’daki bir önceki dönemini ve yeni dönemini değerlendirdi.

Geçen dönemde deprem ve pandemi gibi ekonomik sıkıntılara rağmen taahhüt edilenlerin fazlasını gerçekleştirdikleriniz belirten Başkan Yılmaz, “Geçen dönem bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Yıldırım’ın hem kadim bir kent olma noktasında hem de yakın dönem şehirciliği ve mülkiyet noktasında ciddi problemleri vardı. Bunların çözümü adına, tüm paydaşlarımızın, bakanlığımızın, TBMM’nin de katkıda bulunduğu yasa değişikliği ile hem imar, kentleşme ve mülkiyet problemlerinin çözülmesi noktasında hem de kentsel dönüşümle ilgili modeller ortaya koyduk. Göğsümüzü gere gere ‘Gerçek kentsel dönüşüm bu’ diyebildiğimiz projeler oldu bunlar. Bu projeleri hayata geçirdik ve bunlar artık yoluna girdi. Biz kamu eliyle çok ciddi sosyal yaşam merkezi yatırımları yaptık. 2019’da ‘Bu kadar tesis yapmaya söz verir miydiniz?’ diye sorsaydınız söz vermezdim, ama dönem sonuna geldiğimizde o kadar tesisi yapmayı başardık. Bu dönem de hem söz verdiklerimizi hem de daha fazlasını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI ARTACAK

Yıldırım’da geçtiğimiz dönem oluşturulan temel bakış açısını yeni dönemde daha iyi hale getireceklerini belirten Yılmaz, bu kapsamda özel sektör yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Yılmaz konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“Sosyal yaşam alanlarının zenginleştirilmesi noktasında kent, orman ve mahalle parkları gibi kamuya düşen işler yaptık ancak bunlar yeterli değil. Özel sektörün yatırımlarını artırmak gerekiyor. Alışveriş merkezleri gibi içerisinde alışverişin ve eğlencenin olduğu sosyal yaşam merkezleri hedefliyoruz. Bu dönemde de bu alanda ciddi atılımlar yapacağız. Şu anda geçen dönemde başlattığımız, teşvik ettiğimiz projeler var. Bu dönem bunları daha güçlü kılacağız. Bu noktada yaptığımız işlere yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”