AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, Bursa U14 Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Zaferspor’un başarısını kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen U14 liginde üstün bir performans sergileyen Zaferspor, şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Zaferspor’un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, takımın genç sporcularına olan güvenini dile getirdi.

“ZAFERSPORLU OLMAK BAŞKA BİR MANA TAŞIR”

Başkan Kurtuluş, Zaferspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda kökleri Balkanlardan gelen büyük bir camianın temsilcisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Zafersporlu olmak başka bir mana taşır, zira kökleri bugün isminden daha büyük Balkanlardan göç eden ailelerimizin takımı. Bursa’da U14’te şampiyon oldu, şimdi Türkiye finallerine, elemelere katılacak. Zaferspor Başkanı Şaban Sönmez’i ve yönetimini tebrik ederim. Sizler kendi liginizde lidersiniz, sizleri canı gönülden kutluyorum.”

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın ise sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, Zaferspor’un genç yeteneklerinin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Zaferspor U14 Takımı, Türkiye finallerinde mücadele ederek Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Şampiyon ekibe Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz.