Giresun Sanayispor, Kadınlar 1. Ligi Play-Off Şampiyonluk Grubu’nda elde ettiği olağanüstü başarıyla adını Kadın Futbol Süper Ligi’ne yazdırmayı başardı.

Özellikle Dudullu ile 1207 Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın berabere sonuçlanması, Giresun temsilcisine Süper Lig’in kapılarını açtı ve tarihi bir zaferi beraberinde getirdi.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans ve azmiyle dikkat çeken Giresun Sanayispor, Süper Lig’e yükselerek Giresun şehrinde bir ilki gerçekleştirdi.

İstanbul'da 50 bin kişi tek yumruk olacak: Gün bugündür ileriİstanbul'da 50 bin kişi tek yumruk olacak: Gün bugündür ileri

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Giresunspor'un bu önemli başarı, şehirde büyük bir coşkuyla karşılanırken kadın futbolunun Türkiye’deki gelişimine de önemli bir katkı sundu.

Taraftarların ve futbolseverlerin heyecanla kutladığı bu yükseliş, Giresun Sanayispor’un mücadele ruhunu ve özverisini gözler önüne serdi.



SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Giresun ekibi, büyük bir kararlılıkla ortaya koyduğu performans sayesinde önümüzdeki sezon Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Bu başarı, hem kulüp hem de kadın futbolu adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.