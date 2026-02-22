Bunlar da ilginizi çekebilir

Biyografik ve politik unsurlar barındırması beklenen film, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran isimlerden Abdullah Çatlı'nın yaşamının belirli bir dönemine odaklanıyor.

Paylaşımında 'Babamın 80'li yıllarının anlatıldığı #catlifilm 20 Mart'ta sinemalarda' ifadelerini kullanan Çatlı, dikkat çeken 'Bana bir C4 verin, Eyfel'i yerle bir edeyim albayım.' repliğine de yer verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Selcen Çatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Abdullah Çatlı'nın 1980'li yıllarını anlatan 'Çatlı' filminin 20 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Selcen Çatlı, 80'li yılları konu alan ve babası Abdullah Çatlı'nın hayatından kesitler içeren 'Çatlı' filminin 20 Mart'ta vizyona gireceğini duyurdu.

