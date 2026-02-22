Selcen Çatlı, 80'li yılları konu alan ve babası Abdullah Çatlı'nın hayatından kesitler içeren 'Çatlı' filminin 20 Mart'ta vizyona gireceğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Selcen Çatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Abdullah Çatlı'nın 1980'li yıllarını anlatan 'Çatlı' filminin 20 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

KO-MEK üreticileri Sevgi Festivali'nde buluştu
KO-MEK üreticileri Sevgi Festivali'nde buluştu
İçeriği Görüntüle

Paylaşımında 'Babamın 80'li yıllarının anlatıldığı #catlifilm 20 Mart'ta sinemalarda' ifadelerini kullanan Çatlı, dikkat çeken 'Bana bir C4 verin, Eyfel'i yerle bir edeyim albayım.' repliğine de yer verdi.

https://twitter.com/SelcenCatli/status/2025552774415413296

Biyografik ve politik unsurlar barındırması beklenen film, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran isimlerden Abdullah Çatlı'nın yaşamının belirli bir dönemine odaklanıyor.

Kaynak: RSS