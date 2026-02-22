Bulgaristan'ın Most Köyü'nde yaşayan 77 yaşındaki bir vatandaşın, Hakkari'de görev yapan jandarma personeli için ördüğü 30 çift çetik, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu bir dayanışma örneğini kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımda, Bulgaristan'ın Most Köyü'nde yaşayan 77 yaşındaki bir ninenin, Hakkari'deki üs bölgesinde görev yapan jandarma personeli için kendi elleriyle ördüğü 30 çift çetiği dualarıyla birlikte gönderdiği belirtildi.

Bulgaristan'daki 77 Yaşındaki Nine'den Hakkari'deki Mehmetçiğe Anlamlı Hediye

'Mesafeler uzak olsa da gönüller bir, dualar bir' notuyla yapılan paylaşımda, anlamlı hediyelerin kahraman jandarma personeline ulaştırıldığı ve personelin de ninenin bu anlamlı jestine gönülden teşekkür ettiği ifade edildi. Komutanlık paylaşımında, 'Ellerinden öpüyoruz. Sağ olasın, var olasın' sözlerine yer vererek, yurt dışındaki vatandaşların da güvenlik güçlerine verdiği manevi desteğin önemine dikkat çekti.