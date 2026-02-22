TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kırsalda Bereket - Küçükbaşa Destek Projesi'nin sahada somut sonuçlar vereceğini belirterek, projeyi sektör adına memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan 'Kırsalda Bereket - Küçükbaşa Destek Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, proje kapsamında çiftçilere 150 bin küçükbaş hayvanın uygun şartlarda verileceğinin açıklanmasının sektörde büyük memnuniyet oluşturduğunu belirterek, bunun üreticilere umut verecek tarihi bir destek olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİYE HAYVAN, DESTEK VE FAİZSİZ KREDİ

Proje kapsamında her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş hayvan temin edileceğini hatırlatan Çelik, hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği sağlanacağını kaydetti. Ayrıca üreticilerin finansman ihtiyacı için Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanabileceğini belirten Çelik, küçükbaş hayvanların sigorta bedelinin ise bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağını aktardı.

Projede kadın ve genç üreticilere öncelik verilmesini son derece değerli bulduklarını vurgulayan Çelik, veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun gençlerin de başvurmaları halinde öncelikli olarak değerlendirilecek olmasının hem istihdama hem de sektöre güç katacağını söyledi.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK STRATEJİK BİR ALAN'

Küçükbaş hayvancılığın kırsal kalkınmanın temel direklerinden biri olduğunu belirten Çelik, 'Küçükbaş hayvancılığı güçlendiren her adım; gıda güvenliğimize, kırsal istihdamımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza yapılan stratejik bir yatırımdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu proje, üreticimizin maliyet baskısını azaltan ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen önemli bir adımdır.' dedi.

Çelik, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, gençlerin ve kadınların üretime kazandırılması ve kırsalda sürdürülebilir ekonomik model oluşturulması açısından projenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ERDOĞAN VE YUMAKLI'YA TEŞEKKÜR

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür eden Çelik, kırsalda üretimin güçlenmesinin ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. TÜRKYED olarak sektörün güçlenmesi adına her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirten Çelik, 'Kırsalda bereketin artması, üreticimizin kazancının çoğalması ve ülkemizin tarımsal gücünün daha da yükselmesi en büyük temennimizdir' dedi.