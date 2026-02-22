Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı işbirliğinde toplumda ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Aile kavramını yansıtan ve yarışma temasına uygun fotoğrafların değerlendirmeye alındığı 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'nda, fotoğraflar ön jüri ve ana jürinin elemelerine tabi tutuldu.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL, mansiyon ödülü kazanana ise 25 bin TL verilecek.

Jürinin değerlendirmeleri neticesinde açıklanan sonuçlara göre, Hatay'dan yarışmaya katılan öğretmen Hüseyin Kayıkçı'nın, yaşlılıktan dolayı yatağa bağımlı olan eşine yemek yediren 'fedakârlık ve eşler arası bağlılığı' anlatan fotoğrafı birinci seçildi. Yarışmaya Mersin'den katılan hekim Ercüment Öztürk'ün, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çektiği ve torunlarını oyun oynarken izleyen bir dedenin yer aldığı fotoğrafı 'kuşaklar arası sevgi bağını' ön plana çıkarması dolayısıyla ikinciliğe layık görüldü.

Üçüncülük ödülünü ise gıda mühendisi Özge Yücel tarafından, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan köyünde çekilen ve torundan büyük büyükanneye kadar 4 kuşağın aynı hamur tahtasında ekmek yaptığı fotoğraf kazandı. Bu fotoğraf da 'geçmiş, bugün ve gelecek aynı hamurda yoğrularak kuşaklar arası bağın sürekliliği' simgelemesiyle ödüle layık görüldü.

Grafik tasarımcı Tahir Ceylan da Konya'da çektiği fotoğraf ile 'Sonsuzluğun Ortasında Bir Aile' temasını yansıtarak mansiyon ödülünü kazandı.

Yarışma ile milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan ailenin modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına, kadim değerlerin yüceltilmesine ve aile bilincinin toplum genelinde daha güçlü şekilde tesis edilmesine katkı sağlanması hedeflendi.